Des centaines d'anti-vaxxers défilent dans Londres en réclamant "ne vaccinez pas nos enfants" et "mon corps, mon choix", tout en dansant et en criant à travers des mégaphones (Daily Mail)

Des centaines d'anti-vaxxers défilent dans Londres en réclamant "ne vaccinez pas nos enfants" et "mon corps, mon choix", tout en dansant et en criant à travers des mégaphones.

Article originel : Hundreds of anti-vaxxers march through London demanding 'don't jab our kids' and 'my body my choice' as they dance and shout through megaphones

Daily Mail

Les anti-vaxx ont défilé aujourd'hui dans l'ouest de Londres pour demander la fin des vaccinations Covid-19 pour les enfants.

Des centaines de manifestants anti-vaxx tenaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire "les enfants en bonne santé n'ont pas besoin d'un vaccin Covid-19".

Cette manifestation intervient après que le déploiement dans les écoles de la vaccination des enfants âgés de 12 à 15 ans ait été autorisé le mois dernier...

