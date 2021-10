Des composants dangereux non déclarés ont été détectés dans les écouvillons d’essai nasopharyngés utilisés dans les tests PCR de la COVID-19 (Trial Site News)

Des composants dangereux non déclarés dans les écouvillons d’essai nasopharyngés utilisés dans les tests PCR de la COVID-19

Article originel : Undeclared Hazardous Components in Nasopharyngeal Test Swabs Used in COVID-19 PCR Tests

Par Peter Grandics

Trial Site News, 24 octobre 2021

Nous avons testé deux écouvillons de test nasopharyngé largement utilisés pour le prélèvement d’échantillons des test PCR de la COVID-19 par la méthode SEM-EDS. L’analyse microscopique électronique à balayage (MEB) a démontré la présence de fibres artificielles assez uniformes qui ont montré un grand degré d’hétérogénéité dans leur composition interne. L’analyse élémentaire par spectroscopie de dispersion d’électrons (EDS) a révélé que le carbone, l’oxygène, l’azote, l’aluminium et le silicium étaient les principaux composants à des concentrations très variables dans les sections transversales des fibres. Dans certains endroits, les concentrations d’aluminium et de silicium atteignaient respectivement 7,25 % et 14,06 %. La matrice de base semblait être du nylon avec des ingrédients inorganiques mélangés. L’aluminium et le silicium peuvent tous deux présenter des risques pour la santé, ce qui peut expliquer l’apparition rapide de saignements nasaux et les réactions indésirables fortes et durables signalées par les personnes testées...

