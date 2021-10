[Vidéo] Deux responsables régionaux de J&J déclarent : "Les enfants n'ont pas besoin du vaccin contre la Covid parcequ'il y a des "répercussions inconnues à long terme" (Projet Veritas)

Johnson & Johnson : Les enfants n'ont pas besoin du 'putain' de vaccin contre la COVID parce qu'il y a des 'répercussions inconnues sur le long terme' ... Ils veulent 'punir' les adultes non vaccinés et les transformer en 'citoyens de seconde zone' pour ne pas se conformer aux mandats.

Article originel : Johnson & Johnson: Children Don’t Need the ‘F*cking’ COVID Vaccine Because There Are ‘Unknown Repercussions Down the Road’ … Want to ‘Punish’ Unvaccinated Adults and Turn Them Into ‘Second-Grade Citizens’ for Not Complying with Mandates

Projet Veritas, 27.09.21



Brandon Schadt, responsable régional de Johnson & Johnson : " C'est un enfant, on ne fait pas ça, vous savez ? Ce n'est pas quelque chose qui est si inconnu en termes de répercussions sur la route, vous savez ?"

Schadt : "Les enfants ne devraient pas recevoir ce putain de vaccin [COVID]."

Schadt : "C'est un enfant, c'est un putain d'enfant, vous savez ? Ils ne devraient pas avoir à recevoir ce putain de vaccin [COVID], vous savez ?"

Schadt : "J&J, c'est comme marcher dans le tas de merde le plus puant qui soit."

Justin Durrant, Scientifique de Johnson & Johnson : "Ne prenez pas le vaccin [COVID] de Johnson & Johnson, je ne vous l'ai pas dit."

Durrant : "Ça ne ferait pas une grande différence" si les enfants ne sont pas vaccinés contre la COVID.

Durrant : "Les inconvénients [pour les non vaccinés] sont tels qu'ils se disent : 'Je pourrais aussi bien le faire [et prendre le vaccin COVID]', vous voyez ce que je veux dire ?".

Durrant : "C'est presque comme -- vous êtes presque comme un citoyen de seconde zone si vous n'êtes pas vacciné... vous ne pouvez rien faire de ce qu'un citoyen normal peut faire."



Durrant : "Si vous ne pouvez pas travailler, je pense que c'est une punition suffisante... La seule façon dont les gens agissent et se conforment vraiment est si cela affecte leurs poches, comme si vous travaillez pour une grande entreprise et que vous êtes sur le point de perdre votre emploi, il y a fort à parier que vous serez le premier dans la file d'attente [pour prendre le vaccin contre la COVID]... C'est ce que nous faisons."

[NEW BRUNSWICK, N.J. - 27 septembre 2021] Project Veritas a publié aujourd'hui la troisième vidéo de sa série d'enquêtes sur le vaccin contre la COVID, exposant deux responsables de Johnson & Johnson [J&J], qui soutiennent que les enfants n'ont pas besoin de recevoir le vaccin contre la COVID en partie à cause des effets secondaires potentiels à long terme.

Pour voir la vidéo cliquer ici