Dissimulation des crimes étatsuniens en Afghanistan : pourquoi la CPI doit disparaître (MEE)

Dans une déclaration stupéfiante publiée le 27 septembre, le procureur de la Cour pénale internationale (CPI) Karim Khan a annoncé son intention de reprendre l’enquête sur les crimes de guerre en Afghanistan, à la lumière des récents développements dans le pays, à savoir la fin de l’occupation américaine et l’arrivée au pouvoir des talibans.

La CPI est souvent considérée comme une « entreprise néocoloniale européenne » qui souffre d’un grand manque de confiance chez les nations non occidentales



Cependant, sa déclaration stipule sans détour que l’enquête exclura fondamentalement les crimes de guerre commis par les forces américaines et leurs alliés. Khan prévient qu’il a « décidé d’axer les enquêtes de [s]on bureau en Afghanistan sur les crimes qui auraient été commis par les talibans et l’État islamique de la province du Khorasan, au détriment d’autres aspects de l’enquête. »

La CPI a déjà passé quinze ans à enquêter sur les présomptions de crimes de guerre en Afghanistan avant d’ouvrir une enquête complète.

En 2017, Fatou Bensouda, l’ancienne procureure en chef, avait fait part de son intention de commencer à enquêter sur des allégations historiques de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre. Cela faisait suite à un rapport de la CPI de 2016 selon lequel il existe une « base raisonnable » permettant de croire que les États-Unis ont commis des crimes de guerre en Afghanistan.

La CPI a ensuite lancé un appel à présenter des observations au nom des victimes, ne donnant aux ONG que deux mois pour recueillir et soumettre des preuves.





« Laissons mourir la CPI »

Depuis 2003, mon organisation, CAGE, s’efforce de documenter les maltraitances étatiques dans le monde post-2001 et de demander justice pour les survivants et les victimes de la guerre contre le terrorisme menée par les États-Unis. En conséquence, nous avons présenté des récits de première main et des preuves médicales des traitements atroces infligés à des prisonniers par les forces américaines (homicides, viols et tortures brutales, notamment)...

