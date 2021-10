Éclosion nosocomiale causée par le variant delta du SRAS-CoV-2 dans une population très vaccinée en Israël. Plusieurs décès ou cas graves parmi les patients hospitalisés et vaccinés (Eurosurveillance)

Éclosion nosocomiale causée par le variant delta du SRAS-CoV-2 dans une population très vaccinée, Israël

Article originel : Nosocomial outbreak caused by the SARS-CoV-2 Delta variant in a highly vaccinated population, Israel, July 2021

Par Pnina Shitrit , Neta S Zuckerman, Orna Mor, Bat-Sheva Gottesman , Michal Chowers

Eurosurveillance, 2021 Sep;26(39):2100822.

doi: 10.2807/1560-7917.ES.2021.26.39.2100822.