Efficacité de la vaccination anti-Covid-19 contre le risque d'infection symptomatique, d'hospitalisation et de décès jusqu'à 9 mois : Une étude de cohorte suédoise sur la population totale révèle une chute drastique de l'efficacité du vaccin contre la Covid et ses formes sévères (The Lancet)

Efficacité de la vaccination anti-Covid-19 contre le risque d'infection symptomatique, d'hospitalisation et de décès jusqu'à 9 mois : Une étude de cohorte suédoise sur la population totale

Article originel : Effectiveness of Covid-19 Vaccination Against Risk of Symptomatic Infection, Hospitalization, and Death Up to 9 Months: A Swedish Total-Population Cohort Study

Par Peter Nordström et al.,

The Lancet, preprint, 25.10.21

Résumé

Contexte : On ne sait pas si l'efficacité du vaccin contre le Coronavirus 2019 (Covid-19) dure plus de 6 mois.

Méthodes : Une étude de cohorte rétrospective a été réalisée à partir des registres nationaux suédois. La cohorte comprenait 842 974 paires (N=1 684 958), dont des individus vaccinés avec 2 doses de ChAdOx1 nCoV-19, mRNA-1273, ou BNT162b2, et des individus non vaccinés appariés. Les cas d'infection symptomatique et de Covid-19 grave (hospitalisation ou mortalité à 30 jours après confirmation de l'infection) ont été recueillis du 12 janvier au 4 octobre 2021.

Résultats : L'efficacité du vaccin BNT162b2 contre l'infection a diminué progressivement, passant de 92 % (IC 95 %, 92-93, P<0-001) aux jours 15-30 à 47 % (IC 95 %, 39-55, P<0-001) aux jours 121-180, et à partir du jour 211, aucune efficacité n'a pu être détectée (23 % ; IC 95 %, -2-41, P=0-07). L'efficacité a diminué légèrement plus lentement pour l'ARNm-1273, étant estimée à 59 % (IC 95 %, 18-79) à partir du 181e jour. En revanche, l'efficacité du ChAdOx1 nCoV-19 était généralement plus faible et diminuait plus rapidement, aucune efficacité n'ayant été détectée à partir du 121e jour (-19 %, IC 95 %, -97-28), alors que l'efficacité du ChAdOx1 nCoV-19 / ARNm hétérologue a été maintenue à partir du 121e jour (66 % ; IC 95 %, 41-80). Dans l'ensemble, l'efficacité du vaccin était plus faible et diminuait plus rapidement chez les hommes et les personnes âgées. Pour les résultats concernant la Covid-19 sévère, l'efficacité est passée de 89 % (IC 95 %, 82-93, P<0-001) aux jours 15-30 à 42 % (IC 95 %, -35-75, P=0-21) à partir du 181e jour, les analyses de sensibilité montrant une diminution notable chez les hommes, les personnes âgées fragiles et les personnes présentant des comorbidités.