En mars 2020, Bill Gates exigeait une "preuve d'identité numérique" tandis que Snowden mettait en garde contre la "destruction des droits". Allons nous vers un système de crédit social sur le mode de la dictature chinoise ? (Vidéos)

En mars 2020 Bill Gates exigeait une « preuve d'immunité numérique » pour faire face à la pandémie de la Covid tandis que Edward Snowden mettait en garde contre la "destruction" de nos droits. Avec la survenue des passeports sanitaires qui fleurissent dans de nombreux pays occidentaux (et ailleurs) imposant de facto un apartheid sanitaire. Nous dirigeons nous vers un système de crédit social (contrôle, surveillance de masse et avénement de l'Intelligence artificielle) sur le mode de la dictature chinoise ?

Bill Gates - Digital Immunity Proof - Ted Talk Next Phase After covid-19 Vaccine - #Plandemic/ Vidéo : Bill Gates exige une « preuve d'immunité numérique » en mars 2020

Système de notation des citoyens chinois : Envoyé spécial a enquêté Ficher et noter les citoyens en fonction de leurs comportements, c'est ce que met en place la Chine. Envoyé spécial a enquêté sur ce programme nommé "crédit social".

Chine, tout est sous contrôle ! Imaginez des citoyens épiés par des milliers de caméras de surveillance. C'est le système testé dans des dizaines de villes en Chine, qui semble décidée à ficher, classer et noter ses habitants. Une journaliste d'"Envoyé spécial" a tenté d'enquêter...

China ranks 'good' and 'bad' citizens with 'social credit' system / La Chine classe les "bons" et "mauvais" citoyens grâce à un système de "crédit social"

Nous ne pouvons plus vous envoyer d’email Votre email sam.latouch@laposte.net n’est plus joignable par notre plateforme.Nous reprendrons l’envoi d’email dans 2 semaines. En attendant, et pour être sûr de continuer à recevoir les informations de votre blog dès aujourd’hui, merci de vous rendre dans vos paramètres email et de changer votre adresse. Rédiger un article http://le-blog-sam-la-touch.over-blog.com/ Ajouter une section ici En mars 2020 Bill Gates exigeait une « preuve d'immunité numérique » pour faire face à la pandémie de la Covid tandis que Edward Snowden mettait en garde contre la "destruction" de nos droits. Avec la survenue des passeports sanitaires qui fleurissent dans de nombreux pays occidentaux (et ailleurs) imposant de facto un apartheid sanitaire. Nous dirigeons nous ve

Futurapolis - L'IA, la grande arnaque ? On la dit omniprésente, et demain omnisciente. On prétend qu'elle dépassera l'intelligence humaine. Certains, plus modestes dans leurs propos...