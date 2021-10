Faites vous vacciner une 3ème fois contre la Covid ou perdez la liberté de profiter de Noël, avertit le chef du NHS (The Telegraph / Daily Sceptic)

Faites le vaccin de rappel ou perdez la liberté de profiter de Noël, avertit le chef du NHS. Article originel : Get the Booster Vaccine or Lose the Freedom to Enjoy Christmas, Warns NHS Chief The Telegraph. Lu sur Daily Sceptic, 24.10.21

Moins d'une semaine après que Laura Dodsworth ait écrit un article sur les "coups de pouce" impliqués dans les menaces de restrictions supplémentaires du gouvernement, le plus haut médecin du NHS a averti les Britanniques que notre liberté de profiter de Noël pourrait nous être retirée si un nombre suffisant de personnes ne se font pas vacciner avec le vaccin (de rappel) contre la Covid.



"La liberté dont nous jouissons tous aujourd'hui", écrit le professeur Stephen Powis dans le Sunday Telegraph, "est le résultat direct de la volonté et du désir du pays de se présenter pour le vaccin Covid lorsqu'il est proposé." Cette même "liberté" disparaîtra à nouveau si le taux d'acceptation ne reste pas élevé.



Bien que le pays se trouve une fois de plus dans une situation critique, le programme de vaccination du NHS reste l'arme la plus puissante de l'arsenal. Parce que nous avons déployé les vaccins si rapidement, nous sommes susceptibles de voir la protection contre le virus s'affaiblir plus tôt que d'autres pays. Cela signifie que sans rappel, de nombreuses personnes se retrouveront plus vulnérables au Covid, à l'approche de l'hiver. Il est donc essentiel que chacun reçoive son vaccin de rappel dès qu'il y a droit.

Les personnes seront contactées pour réserver leur vaccin six mois après leur deuxième dose. Et si, pour une raison quelconque, vous ne recevez pas d'invitation, vous pourrez réserver directement par le biais du service national de réservation dès que vous serez éligible.

Nous devons saisir l'occasion, nous faire vacciner et nous protéger à l'aube d'un hiver qui sera sans doute difficile, d'autant que la grippe saisonnière risque de mettre notre santé en danger. Et pour maximiser l'impact du programme de vaccination, nous devons tous continuer à agir de manière responsable.

Plus nous serons nombreux à nous faire vacciner et plus nous resterons déterminés à limiter la propagation de l'infection, plus nous aurons de chances de rester en bonne santé.

Alors, le moment venu, acceptez l'offre, réservez votre rappel et protégez la liberté et le Noël que nous avons tous mérités et dont nous méritons de profiter...



A lire dans son intégralité.



Michael Curzon