Françafrique. Sommet de Montpellier : tout s’est passé comme prévu pour l’Élysée (Survie)

[1] Le pire des scénarios ce serait que des intellectuels sénégalais, congolais ou ivoiriens déjà largement suspectés de larbinisme, ne jouent pas avec assez de "vérité" la comédie d’une révolte entièrement financée par le Trésor français. Emmanuel Macron, on s’en doute, n’a nulle envie de vaincre sans péril. » Boubacar Boris Diop, « Montpellier, la Françafrique à bout de souffle », in Koulsy Lamko, Amy Niang, Ndongo Samba Sylla et Lionel Zevounou (dir.), De Brazzaville à Montpellier, regards critiques sur le néocolonialisme français, Collectif pour le Renouveau africain (CORA). Texte publié le 4 octobre par le média sénégalais Sénéplus