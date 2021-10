Fureur après qu'un conseil ait créé un "apartheid vaccinal" parmi les écoliers (The Telegraph)

Le conseil municipal crée un "apartheid vaccinal" parmi les écoliers : la fureur !

Article originel : Fury as council creates ‘vaccine apartheid’ among schoolchildren

Par Camilla Turner

The Telegraph, 7.10.21



Les parents qualifient le conseil du comté de Suffolk de " complètement hystérique " après avoir introduit des règles différentes pour les élèves vaccinés et non vaccinés.





Un conseil municipal a été accusé de permettre un "apartheid vaccinal" dans les écoles après être devenu le premier à introduire de nouvelles règles d'auto-isolement pour les enfants non vaccinés.

Le conseil du comté de Suffolk a indiqué aux parents que si leurs enfants n'ont pas été vaccinés, ils devront rester à la maison jusqu'à une semaine si l'un de leurs frères et sœurs est positif à la Covid.

Dans le même temps, les enfants vaccinés pourront continuer à fréquenter l'école normalement si l'un de leurs frères et sœurs est positif.

Le Suffolk est l'un des nombreux conseils qui ont demandé aux enfants de s'isoler si le test d'un frère ou d'une sœur était positif, même si cela va à l'encontre des directives nationales qui stipulent que les élèves ne doivent quitter l'école que s'ils sont eux-mêmes positifs à la Covid-19 ou s'ils présentent des symptômes...

