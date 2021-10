Google et YouTube interdisent les publicités et la monétisation des contenus déniant le changement climatique (Axios)

Google et YouTube interdisent les publicités et la monétisation des contenus déniant le changement climatique Article originel : Google, YouTube to prohibit ads and monetization on climate denial content Par Sarah Fisher Axios, 7.10.21

Google et YouTube ont annoncé jeudi une nouvelle politique qui interdit aux négationnistes du climat de pouvoir monétiser leur contenu sur leurs plateformes via des publicités ou des paiements aux créateurs.

Pourquoi cela est important : Il s'agit de l'une des mesures les plus agressives prises par une grande plateforme technologique pour lutter contre la désinformation sur le changement climatique.

Détails : Il sera interdit aux annonceurs et aux éditeurs de Google, ainsi qu'aux créateurs de YouTube, de tirer des revenus publicitaires d'un contenu qui contredit "le consensus scientifique bien établi sur l'existence et les causes du changement climatique", a déclaré l'équipe chargée des annonces de la société dans un communiqué.

"Cela inclut les contenus faisant référence au changement climatique comme étant un canular ou une arnaque, les affirmations niant que les tendances à long terme montrent que le climat mondial se réchauffe, et les affirmations niant que les émissions de gaz à effet de serre ou l'activité humaine contribuent au changement climatique."



Les annonces et la monétisation seront toujours autorisées à côtoyer d'autres sujets liés au climat, comme les débats publics sur la politique climatique, les impacts du changement climatique et les nouvelles recherches autour de la question.



Google a déclaré apporter ces changements en réponse à la frustration des annonceurs et des créateurs de contenu concernant l'apparition de leurs messages aux côtés du négationnisme climatique.

"Les annonceurs ne veulent tout simplement pas que leurs annonces apparaissent à côté de ce contenu. Quant aux éditeurs et aux créateurs, ils ne veulent pas que des publicités faisant la promotion de ces affirmations apparaissent sur leurs pages ou leurs vidéos", a déclaré la société.



Oui, mais : Google apporte souvent des modifications à ses règles en matière d'annonces afin de réduire la désinformation, mais cette mise à jour est notable, étant donné qu'il peut être difficile de qualifier certains commentaires sur le changement climatique de négationnisme ou de désinformation.

Le géant de la technologie indique qu'au moment d'évaluer le contenu par rapport à la nouvelle politique, "nous examinerons attentivement le contexte dans lequel les affirmations sont faites, en faisant la différence entre un contenu qui présente une fausse affirmation comme un fait, et un contenu qui rapporte ou discute cette affirmation".



L'entreprise dit avoir consulté des experts, comme des représentants des rapports d'évaluation du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat des Nations unies, pour élaborer cette politique. Ce rapport a conclu qu'il existe des preuves "sans équivoque" montrant que les émissions humaines de gaz à effet de serre sont à l'origine du réchauffement de la planète."



Google affirme qu'il utilisera une combinaison d'outils automatisés et d'évaluations humaines pour faire appliquer ces nouvelles règles...

