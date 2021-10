Il est imbécile pour des gens comme Fauci, qui agit comme s'il était le bras droit de Dieu, de faire taire les points de vue scientifiques opposés sur la Covid (RT)

Grâce à Salk-Sabin, la redoutable maladie de la polio appartient au passé. Les chercheurs qui n'étaient pas d'accord avec leurs méthodes ont-ils été traités de la sorte ? Poser cette question, c'est y répondre : bien sûr que non. Nous n'avons pas encore résolu le problème du sida, nous l'avons simplement terrassé. Grâce à la science, il s'agit désormais d'une maladie chronique traitable, et non d'une condamnation à mort. Les opinions divergentes sur ce sujet et sur toute autre avancée médicale réussie n'ont pas été traitées de la même manière que les opinions divergentes sur la Covid.

Des informations erronées ? Dans ce cas, il s'agit de l'opinion réfléchie de médecins agréés et dûment qualifiés ! Dans certains cas, les médecins n'ont pas été radiés, mais " simplement " menacés de telles sanctions. Les médecins ne sont pas non plus les seuls à être traités de la sorte. Les chercheurs médicaux ne peuvent pas perdre leur licence de médecin, mais ils peuvent être licenciés pour avoir diffusé des "informations erronées", c'est-à-dire pour avoir adopté une position non consensuelle sur cette question. Les personnes sur le terrain qui ont des points de vue alternatifs sont également violemment attaquées par les grands médias pour avoir diffusé ce qu'elles prétendent être de fausses informations sur la Covid.

Par exemple, "La Fédération des conseils médicaux d'État a averti... que les médecins et autres professionnels de la santé risquaient de perdre leur licence médicale s'ils diffusaient des informations erronées sur le vaccin contre la COVID-19 sur les réseaux sociaux, en ligne et dans les médias."

La première et la plus importante est que nous devons entendre toutes les parties dans toute dispute scientifique. John Stuart Mill, dans On Liberty, est allé encore plus loin dans cette direction : non seulement nous devons les entendre tous, mais nous devons être intimement familiers avec leurs arguments. Nous devons être capables de les articuler comme s'ils étaient les nôtres. La dernière chose que nous devrions faire est de les faire taire.

Les pouvoirs en place prétendent continuellement et ennuyeusement être le seul camp qui embrasse cette discipline, tandis que l'autre camp la dénonce. Rien ne peut être plus éloigné de la vérité.

Dans la course pour vaincre la menace de cette maladie, nous devons non seulement écouter ceux qui ne partagent pas l'orthodoxie arrogante de l'élite, mais aussi comprendre leurs arguments. C'est la bonne approche scientifique.

Il est imbécile pour des gens comme Fauci, qui agit comme s'il était le bras droit de Dieu, de faire taire les points de vue scientifiques opposés sur la Covid Article originel : It’s imbecilic for people like Fauci, who acts like he’s God’s right-hand man, to silence opposing scientific viewpoints on Covid Par Walter Block RT

Comment notre combat contre la Covid se situe-t-il par rapport à ce critère ? Encore une fois, pas trop bien du tout. Au lieu de cela, nous avons droit à la litanie habituelle sur l'importance que les occupants de nos laboratoires "ressemblent aux Etats-Unis". Il est même question d'imposer une "discrimination positive" aux techniciens et chercheurs de laboratoire. C'est par exemple la politique de l'Institut national de la santé en matière d'attribution de subventions d'investigation. Voulons-nous, oui ou non, empêcher la Covid de se propager davantage, et guérir ceux qui en sont déjà atteints ? Si c'est le cas, nous devons envoyer nos premiers éléments dans la mêlée, et non pas les benchwarmers. Nous n'avons pas mis un homme sur la lune ou accompli toute autre tâche de ce genre avec la deuxième équipe, et nous ne le ferons pas non plus dans ce cas-ci de cette manière.

Ensuite, il y a l'hypocrisie pure et simple qui doit rester en travers de la gorge des anti-vaxx. La visite de Nancy Pelosi au salon de beauté sans masque n'est que la véritable pointe de cet iceberg.

Supposons que tout ce que le Dr Fauci dit sur la Covid soit vrai. De la bouche de Dieu à son oreille, et ensuite à nous autres, êtres inférieurs. Passons sur le fait ennuyeux qu'il change constamment d'avis sur ces questions, mais pas sur la véhémence et l'assurance avec lesquelles il en parle. De son propre point de vue, il est imbécile de sanctionner les points de vue opposés, de s'en remettre à des scientifiques moins qualifiés et que les responsables fassent continuellement preuve d'hypocrisie. Si lui et ses semblables apprennent cette leçon, nous aurons une bien meilleure chance de résoudre la menace Covid.