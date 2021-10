Israël appelle à se préparer à injecter une quatrième dose de vaccin et à des doses de rappel tous les 6 mois (Le Figaro)

Alors que 2,5 millions d'Israéliens ont déjà reçu une troisième dose, l'État hébreu anticipe la suite de sa campagne vaccinale.

Le responsable de la lutte contre le coronavirus en Israël a appelé samedi 4 septembre à se préparer à l'administration d'une quatrième dose de vaccin contre le Covid-19. «Le virus est là et continuera d'être là, nous devons également nous préparer à une quatrième injection», a alerté le professeur Salman Zarka à la radio publique Kan.

Le professeur va même plus loin : «En pensant à cela et au déclin des vaccins et des anticorps, il semble que tous les quelques mois - cela pourrait être une fois par an, tous les cinq ou six mois - nous aurons besoin d'une nouvelle injection», rapporte le Times of Israël . «Cela va être notre vie à partir de maintenant», a-t-il prévenu, sans préciser quand pourrait être lancée cette quatrième injection...

