Israël condamné pour avoir désigné des groupes palestiniens de défense des droits de l'homme en tant qu'"organisations terroristes" (Common Dreams)

Israël condamné pour avoir désigné des groupes palestiniens de défense des droits de l'homme en tant qu'"organisations terroristes".

Article originel : Israel Condemned for Designating Palestinian Human Rights Groups 'Terrorist Organizations'

Par Kenny Stancil

Common Dreams, 22.10.21

Qualifier de "terroristes" des ONG efficaces est un moyen classique de se soustraire à l'obligation de rendre des comptes pour les violations des droits de l'homme - et un affront à tous ceux qui se soucient de la paix", a déclaré la représentante Ilhan Omar.

Des progressistes ont dénoncé vendredi Israël pour avoir classé six groupes palestiniens de défense des droits de l'homme comme "organisations terroristes", une décision qui les criminalise de fait. "Il doit y avoir des conséquences immédiates de la part des États-Unis et de la communauté internationale pour cet acte effronté". Les six groupes, dont la plupart documentent les violations des droits de l'homme par Israël et l'Autorité palestinienne (AP), sont Addameer, AlHaq, le Bisan Center for Research and Development, Defense for Children International-Palestine, l'Union des comités de travail agricole et l'Union des comités de femmes palestiniennes. "Le ministère israélien de la défense a déclaré qu'ils étaient liés au Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), un mouvement politique laïc doté d'une branche armée qui a mené par le passé des attaques contre Israël", rapporte The Guardian. Les groupes palestiniens "étaient actifs sous le couvert d'organisations de la société civile, mais dans la pratique, ils appartiennent et constituent une branche de la direction du [FPLP], dont l'activité principale est la libération de la Palestine et la destruction d'Israël", a déclaré le ministère israélien de la défense, selon le journal, qui a ajouté : Il a affirmé qu'ils étaient "contrôlés par de hauts dirigeants" du FPLP et employaient ses membres, dont certains avaient "participé à des activités terroristes". Les groupes servent de "source centrale" de financement pour le FPLP et ont reçu "d'importantes sommes d'argent de pays européens et d'organisations internationales", a déclaré le ministère de la défense. Les groupes de défense des droits de l'homme bien connus "ont reçu des fonds d'États membres de l'Union européenne, des Nations unies et d'autres donateurs", note The Guardian.

En réponse à la décision du ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, Diala Shamas, avocate au Center for Constitutional Rights, basé aux États-Unis, a déclaré qu'"après des années d'efforts infructueux pour persuader, ou intimider, les donateurs et alliés européens et étatsuniens afin qu'ils financent et discréditent les défenseurs palestiniens des droits de l'homme, le gouvernement israélien [a] abandonné et s'est contenté de les criminaliser en vertu de la loi israélienne."

"Cette décision effroyable et injuste est une attaque du gouvernement israélien contre le mouvement international de défense des droits humains", ont déclaré Human Rights Watch et Amnesty International dans un communiqué commun. "La façon dont la communauté internationale réagira sera un véritable test de sa détermination à protéger les défenseurs des droits humains. Nous sommes fiers de travailler avec nos partenaires palestiniens, et ce depuis des décennies. Ils représentent le meilleur de la société civile mondiale. Nous sommes à leurs côtés pour contester cette décision scandaleuse."...

Traduction SLT