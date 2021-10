L'administration Biden déclare discrètement aux Etats de se préparer à vacciner les enfants âgés de 5 à 11 ans contre la COVID-19 dès le début novembre (Daily Mail)

L'administration Biden déclare discrètement aux Etats de se préparer à vacciner les enfants âgés de 5 à 11 ans contre la COVID-19 dès le début novembre.

La Maison Blanche a contacté les gouverneurs des Etats pour leur dire de se préparer à vacciner les enfants contre la COVID-19.

L'administration Biden pense que la décision de la FDA concernant le vaccin contre la Covid de Pfizer-BioNTech pour les enfants pourrait intervenir dès le début du mois de novembre.

Environ 65 millions de doses pédiatriques ont été achetées par le gouvernement fédéral pour les 29 millions d'enfants qui deviendraient éligibles.

Le nombre de cas hebdomadaires de la Covid chez les enfants a atteint plus de 243 000 début septembre, mais il est tombé à 148 000 la semaine dernière.

Les parents sont partagés à 50/50 sur la question de savoir s'ils doivent ou non faire vacciner leurs enfants, car les enfants représentent 0,1 % de tous les décès dus à la Covid aux États-Unis...



