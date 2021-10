L’Espagne rembourse les résidents qui ont été condamnés à une amende pour avoir enfreint les règles de confinement de la COVID-19 (Insider.com)

L’Espagne rembourse les résidents qui ont été condamnés à une amende pour avoir enfreint les règles de confinement de la COVID-19

Article originel : Spain is reimbursing residents who were fined for violating COVID-19 lockdown rules

Par Sarah Al-Arshani

Insider.com, 24.10.21

L’Espagne a été l’un des premiers pays à subir un confinement national en mars 2020.

Il a également eu l’une des mesures les plus strictes de séjour à la maison, et a émis des millions d’amendes pour ces violations.

Maintenant, le pays rembourse les résidents qui ont reçu une amende pour avoir enfreint le confinement initial...

Lire la suite