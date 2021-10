La ministre de l'Intérieur britannique exhorte la police à sévir contre les manifestations anti-vaxx devant les écoles tandis que le leader travailliste demande la création de zone d'exclusion devant les établissements scolaires (The Telegraph)

Priti Patel exhorte la police à sévir contre les manifestations anti-vaxx devant les écoles.

Article originel :Get tough on anti-vaxx protests outside schools, Priti Patel urges police”

Par Harry Yorke

The Telegraph, 25.10.21

Priti Patel a appelé à une répression des manifestations anti-vaxx devant les écoles d'Angleterre, après qu'il est apparu que des élèves ont été renvoyés chez eux plus tôt sur les conseils de la police.

Le ministre de l'Intérieur a déclaré que la police "doit faire plus" en réponse aux avertissements des responsables de l'éducation sur l'ampleur des abus et des intimidations auxquels sont confrontés les élèves et le personnel enseignant.

Cependant, Sir Keir Starmer, le leader travailliste, a exhorté le gouvernement à aller plus loin en donnant aux autorités locales la possibilité d'établir "rapidement" des "zones d'exclusion" à l'extérieur des écoles.

Le Telegraph est en mesure de révéler qu'au moins une école de Londres a reçu l'ordre de fermer plus tôt que prévu par la police et l'autorité locale, en raison du risque que représentait pour les élèves et le personnel une manifestation de grande ampleur organisée par les anti-vaxx.

Le chef d'établissement, qui est un éminent responsable de l'éducation, a déclaré que l'école n'avait pas pris cette décision "à la légère", mais qu'elle se sentait obligée de le faire pour assurer "la sûreté et la sécurité de ses élèves".

Ce journal a choisi de préserver l'anonymat de l'école et du chef d'établissement, par crainte de compromettre la sécurité du personnel et des élèves.





Les anti-vaxxers se heurtent violemment aux enfants

Dans le même temps, plus d'une douzaine de témoignages de chefs d'établissement à travers le pays ont révélé que les anti-vaxxers ont violemment affronté des élèves, filmé secrètement des enseignants, pénétré dans des locaux scolaires pour y déposer de faux avis juridiques et distribué aux élèves des brochures contenant des informations erronées sur les vaccins anti-Covid-19.

Parmi les régions du pays où les chefs d'établissement se sont plaints de graves perturbations ces derniers jours figurent Londres, Bristol, Hertfordshire, Somerset et Winchester.

Lors d'un affrontement à l'extérieur d'une école, trois élèves auraient été blessés lors d'une confrontation avec des manifestants qui leur ont volé leurs pancartes, et un élève aurait été poussé devant une voiture.

Bien qu'ils aient demandé à la police de se rendre à l'école deux heures auparavant, le chef d'établissement a déclaré qu'on leur avait répondu que les manifestants avaient le droit de manifester - ajoutant qu'ils se sentaient "extrêmement vulnérables, frustrés et impuissants".

En réponse à ces rapports, Nadhim Zahawi, le secrétaire à l'éducation, a déclaré : "Il faut mettre un terme aux actions inacceptables et honteuses d'une petite minorité qui harcèle les élèves, les parents, les soignants et les enseignants à l'extérieur des écoles."

Faisant écho à ses préoccupations, Mme Patel a déclaré : "La liberté de manifester est un élément fondamental de notre démocratie, mais il est totalement inacceptable que des enfants, des enseignants ou des parents soient intimidés et harcelés devant leur école par des manifestants colportant des informations erronées et des mensonges dangereux sur le programme de vaccination qui sauve des vies."

"Certaines actions de ces manifestants vont bien au-delà de ce que chacun d'entre nous jugerait acceptable et la police doit faire davantage pour empêcher que des personnes soient blessées et que des vies soient perturbées."...

