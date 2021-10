La mortalité ajustée selon l'âge est au niveau de 2004. Pourtant, ils nous disent que la Covid est pire que la grippe de 1918 (Mises Wire)

La mortalité ajustée selon l'âge est au niveau de 2004. Pourtant, ils nous disent que la Covid est pire que la grippe de 1918.

Article originel : Age-Adjusted Mortality Is at 2004 Levels. Yet They Tell Us Covid Is Worse Than the 1918 Flu.

Par Ryan McMaken*

Mises Wire, 9.10.21

La semaine dernière, les médias ont à nouveau tenté d'accroître la peur du public à l'égard de la covid-19 en le qualifiant de plus mortel que l'épidémie de grippe de 1918. "Le COVID-19 est maintenant la maladie la plus mortelle de l'histoire des États-Unis", peut-on lire à la une d'une chaîne de télévision affiliée à NBC. Compte tenu des réalités du cancer et des maladies cardiaques, ce titre est absurdement faux. L'auteur voulait peut-être dire "maladie transmissible". Un titre du TIME était au moins vraisemblablement factuel, déclarant que "COVID-19 est maintenant la pandémie la plus mortelle de l'histoire étatsunienne".

Mais même le titre du TIME n'est qu'apparemment vrai s'il est dépouillé de tout contexte. Si nous examinons réellement la mortalité par maladie proportionnellement à la population, l'épidémie de 1918 était bien pire que la covid. Si l'on considère que la population étatsunienne en 1918 représentait un tiers de sa taille actuelle, on constate que les décès par million dus à l'épidémie de grippe se sont élevés à environ 6 500 par million. La covid, par comparaison, se situe actuellement - dans les chiffres officiels - autour de 2 200 par million.



Mais tout cela fait partie d'un schéma plus large - bien adopté par les médias - qui consiste à présenter les informations avec le moins de contexte possible. Un tel exemple a été le reportage sur les taux de suicide en 2018, qui ignorait tout sauf la tendance la plus récente.

Un exemple actuel - et très lié aux tentatives de comparaison entre la covid et la grippe de 1918 - est l'incapacité à examiner la mortalité due à la covid - et la mortalité en général - à la lumière du vieillissement de la population.



Augmentation de la mortalité et vieillissement de la population

Après tout, le fait que la population étatsunienne vieillisse rapidement va faire augmenter la mortalité totale au fil du temps. C'est ce que nous constatons dans les données sur la mortalité totale au cours des vingt dernières années. Par exemple, de 2001 à 2020, le nombre total de décès a augmenté chaque année sauf pour quatre. Il est peu probable que cela soit dû au fait que les États-Unis deviennent un lieu de vie plus dangereux pour les enfants ou les personnes d'âge moyen. Au contraire, au cours de cette période, la population étatsunienne est devenue de plus en plus âgée - et plus nombreuse en général - et le nombre de décès a augmenté.

Cette tendance semble s'être accélérée après 2011, le nombre total de décès annuels ayant augmenté de 33 %. En outre, même si nous créons un taux de mortalité et tenons ainsi compte de l'augmentation de la taille de la population totale, nous constatons toujours que le taux de mortalité a augmenté chaque année depuis 2009. Encore une fois, nous devons nous demander si c'est parce que la vie est plus mortelle pour la population générale.