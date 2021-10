La Nouvelle-Zélande se dirige vers une société à deux vitesses, mais les personnes non vaccinées sont déjà des citoyens de seconde zone de par le monde (The Telegraph)

La Nouvelle-Zélande se dirige vers une société à deux vitesses, mais les personnes non vaccinées sont déjà une sous-classe mondiale

Article originel : New Zealand is moving to a two-tier society, but the unvaccinated are already a global underclass

Par Anne Gulland

The Telegraph, 25.12.21



Les manifestations et les troubles s’intensifient à mesure que de plus en plus de pays resserrent les restrictions imposées aux personnes qui n’ont pas été vaccinées





La politique néo-zélandaise sur la COVID-19 a encore fait les Unes des journaux. La semaine dernière, Jacinda Ardern, la première ministre, a admis que ses nouveaux plans d’assouplissement des restrictions risquaient de transformer le pays en une société « à deux vitesses ».

Dans le cadre de la politique d'ouverture, les personnes vaccinées pourront se déplacer et utiliser les services relativement librement, tandis que les personnes non vaccinées ne le pourront pas.

Mais cette politique ne se limite pas à la nation insulaire du Pacifique : les passes vaccinales gagnent du terrain à travers le monde à mesure que les pays introduisent de plus grandes libertés pour ceux qui sont immunisés, risquant la création d’une sous-classe mondiale de personnes non vaccinées.

L’un des mandats de vaccination les plus révélateurs à l’étude se trouve peut-être en Autriche, où le nombre de cas augmente de nouveau - et ceux qui ne sont pas vaccinés risquent d’être confinés à leur domicile...

Lire la suite