La politique du Zero-Covid a transformé Melbourne en une dystopie à la RoboCop (The Telegraph)

La politique du Zero-Covid a transformé Melbourne en une dystopie à la RoboCop.

Article originel :Zero-Covid has transformed Melbourne into a RoboCop-style dystopia

Par Megan Goldin

The Telegraph, 15.10.21

Le coût réel de notre politique de confinement n'a pas encore été pleinement compris. Bien que le nombre de décès soit resté faible, d'autres indicateurs donnent une image désastreuse.



C'est une journée froide et lumineuse d'octobre et les horloges sonnent neuf heures. C'est l'heure à laquelle les habitants de ma ville natale de Melbourne, en Australie, doivent respecter un couvre-feu sous peine de se voir infliger de lourdes amendes pour avoir enfreint les règles sanitaires. Ce n'est pas tout à fait l'Océanie d'Orwell, mais la deuxième ville d'Australie présente des similitudes alarmantes avec le régime totalitaire de 1984.

Melbourne détient le record douteux d'être la ville la plus fermée au monde - 260 jours et plus. Les images télévisées de l'Italie, de l'Inde, de New York et même de Londres au plus fort de leurs épidémies ont terrifié de nombreux Australiens qui ont renoncé à toutes leurs libertés civiles.

Contrairement au Royaume-Uni, où les conseils sont formulés par le Sage, les responsables de la santé des États australiens émettent des restrictions sans expliquer la science qui les sous-tend. De nombreux experts doutent que des règles comme les couvre-feux freinent la Covid. Alors que le nombre de cas dans la ville confinée de Melbourne atteignait le chiffre record de 2 300 par jour, les autorités de Sydney ont mis fin au confinement de manière anticipée après une campagne de vaccination. La raison de ce pic est que les citoyens de Melbourne, fatigués du confinement, enfreignent secrètement toutes les règles, même celles qui fonctionnent réellement.



La démocratie s'est effondrée sous la politique du Covid zéro, avec des parlements fermés pendant des mois en vertu d'ordonnances sanitaires. La brigade des rideaux nerveux, encouragée par des campagnes gouvernementales les incitant à informer leurs voisins, surveille les transgresseurs de règles et utilise des lignes téléphoniques spéciales pour appeler la police. La police de Melbourne a récemment reçu l'ordre de patrouiller dans les aires de jeux jusqu'à ce qu'un tollé public l'oblige à faire marche arrière. Dans un parc près de chez moi, des enfants en scooter s'enfuient lorsqu'une voiture de police s'arrête. On se croirait dans une scène de RoboCop...

Lire la suite