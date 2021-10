La star équestre australienne Cienna Knowles hospitalisée avec des caillots sanguins après le vaccin Pfizer (Media en 4-4-2)

Après s’être entendu dire : pas de vaccin, pas de travail, la star équestre Cienna Knowles, une jeune sportive Australienne de 19 ans, a fait sa deuxième dose de vaccin le jeudi 21 octobre à 10 heures et dans la nuit, l’enfer a commencé, comme elle en témoigne sur Instagram : « Cette nuit-là, je me suis réveillée tellement malade avec des vomissements, fièvre, sueur, palpitations cardiaques, maux de tête, douleurs musculaires et articulaires, vision floue, c’était l’enfer. J’avais tellement mal à ce stade, je savais que quelque chose n’allait vraiment pas. »

Le lendemain, son médecin envoie Cienna Knowles d’urgence à l’hôpital : « J’ai été dans le service respiratoire avec des caillots dans mes jambes, mon estomac et mes deux poumons. La quantité de caillots sur mes poumons équivaut à avoir des côtes cassées, donc douloureuses et des difficultés à respirer. »

La jeune femme regrette aujourd’hui ce choix de la vaccination pour garder son travail chez Toyota Australia. « C’est fou la vitesse à laquelle je suis passée d’une jeune fille de 19 ans qui n’avait jamais eu aucun problème de santé. J’avais un travail à plein temps, j’entraînais des chevaux et je les montais tous les jours. Et on me l’a enlevé après ma deuxième vaccination Pfizer. Mes poumons sont pleins de caillots sanguins et mon cœur a été soumis au stress. Ma nouvelle normalité, c’est d’avoir maintenant un médecin pneumologue, un médecin cardiologue, des analyses de sang, des scanners du corps entier, des ultrasons sur mon cœur et mes poumons. Pour un vaccin que j’ai reçu parce que c’était la bonne chose à faire — et que je n’ai jamais voulu recevoir parce que j’avais vraiment peur de courir un risque. J’aurais aimé ne jamais l’avoir fait et retrouver mon corps sain. »

19 years old. “Blood clots all over” A result from a NO JAB, NO JOB policy. Listen to her story, her New Normal as she calls it. Part 1… pic.twitter.com/0aHCSbhIIx — Antonio Montana 🇦🇺 (@dnforca) October 25, 2021

Traduction Le Média en 4-4-2