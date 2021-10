Le déploiement du vaccin contre la COVID-19 en 2021 est associé à une hausse mondiale des taux de mortalité liés à la COVID-19 par rapport aux niveaux de 2020 (TrialSite News)

Le déploiement du vaccin contre la COVID-19 en 2021 est associé à une hausse mondiale des taux de mortalité liés à la COVID-19 par rapport aux niveaux de 2020

Article originel : 2021 COVID-19 Vaccine Rollouts are Associated with Worldwide Increases in COVID-19 Death Rates above 2020 Levels

Par Kathy Dopp

TrialSite News, 29.10.21

Résumé : Les vaccins contre la COVID-19 n’empêchent pas une augmentation des décès liés à la COVID-19. En fait, en date du 10 octobre 2021, les taux de décès liés à la COVID-19 à la suite du déploiement du vaccin étaient plus élevés dans 70 % des 178 pays pour lesquels nous avons pu obtenir des dates de lancement de la vaccination et le nombre total de doses de vaccin administrées. Le déploiement du vaccin contre la COVID-19 n’a pas ralenti le taux de décès graves liés à la COVID-19 ou à la COVID-19 causés par des variantes virales du SRAS-CoV-2.

Contexte : Aux États-Unis, les vaccins contre la COVID-19 à ARNm et à ADN vectoriel affichent le taux de mortalité post-vaccinale le plus élevé jamais signalé dans le système de déclaration des événements indésirables liés aux vaccins (VAERS) du Center for Disease Control (CDC) des États-Unis.

Une augmentation de 41 % de la mortalité toutes causes confondues aux États-Unis en 2021 depuis le lancement du vaccin contre la COVID-19 a été constatée.

Aux États-Unis et dans d’autres pays du monde, la mortalité toutes causes confondues a augmenté en 2021 depuis le lancement du vaccin contre la COVID-19 par rapport à 2020...

