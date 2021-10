Le député conservateur David Davis accuse YouTube de le "censurer" après avoir retiré une vidéo sur les passeports vaccinaux (The Independent)

Le député conservateur David Davis accuse YouTube de le "censurer" après avoir retiré une vidéo sur les passeports vaccinaux.

Article originel : Conservative MP David Davis accuses YouTube of ‘censoring’ him after removing vaccine passport video

Par Ashley Cowburn

The Independent





Davis a décrit les passeports vaccinaux comme une politique "illibérale".

Le député conservateur David Davis a accusé YouTube de le censurer après que la plateforme ait supprimé son discours critiquant l'utilisation des passeports vaccinaux en Grande-Bretagne.

La vidéo de l'ancien ministre - qui s'exprimait en marge de la conférence annuelle du parti conservateur la semaine dernière - a été mise en ligne par le groupe de campagne pour les libertés civiles, Big Brother Watch.

Dans un courriel de notification, la plateforme a répondu à l'organisation : "YouTube n'autorise pas les affirmations sur les vaccinations Covid-19 qui contredisent le consensus des experts des autorités sanitaires locales ou de l'Organisation mondiale de la santé (OMS)".

Au cours de son discours, Davis s'est insurgé contre l'utilisation des passeports nationaux de vaccination, les décrivant comme "illibéraux, exigeant que nous, citoyens britanniques ordinaires, produisions nos papiers pour faire quelque chose qui est normal dans notre vie quotidienne".

Le député conservateur a suggéré que l'utilisation des passeports de vaccination visait à "essayer de faire passer une politique par une coercition secrète, en faisant pression sur les gens pour qu'ils se fassent vacciner"...

