Comment le Forum économique mondial de Davos est-il impliqué dans la pandémie de coronavirus ?

Le Forum économique mondial de Davos (WEF) est un forum de premier plan pour les gouvernements, les entreprises mondiales et les entrepreneurs internationaux. Fondé en 1971 par l'ingénieur et économiste Klaus Schwab, le WEF décrit sa mission comme « façonner les programmes mondiaux, régionaux et industriels » et « améliorer l'état du monde ». Selon son site Internet, "l'intégrité morale et intellectuelle est au cœur de tout ce qu'elle fait".

Le WEF a été impliqué dans la pandémie de coronavirus de plusieurs manières.

Premièrement , le WEF était, avec la Fondation Gates, un sponsor de l' exercice de simulation de pandémie de coronavirus « Event 201 » , qui s'est tenu à New York le 18 octobre 2019 - le même jour que l'ouverture des Jeux mondiaux militaires de Wuhan, considéré par certains comme le « point zéro » de la pandémie mondiale. La Chine elle-même a fait valoir que les athlètes militaires américains pourraient avoir apporté le virus à Wuhan.

Deuxièmement , le WEF a été l'un des principaux promoteurs des systèmes d'identité biométrique numérique, affirmant qu'ils rendront les sociétés et les industries plus efficaces, plus productives et plus sûres. En juillet 2019, le WEF a lancé un projet visant à « façonner l'avenir du voyage grâce à la gestion numérique de l'identité des voyageurs grâce à la biométrie ». En outre, le WEF collabore avec l'alliance ID2020, qui est financée par les fondations Gates et Rockefeller et gère un programme pour « fournir une identification numérique avec des vaccins ». En particulier, ID2020 considère la vaccination des enfants comme "un point d'entrée pour l'identité numérique".

Troisièmement , le fondateur du WEF, Klaus Schwab, est l'auteur du livre COVID-19: The Great Reset , publié en juillet 2020, qui soutient que la pandémie de coronavirus peut et doit être utilisée pour une « réinitialisation économique, sociétale, géopolitique, environnementale et technologique » , y compris, en particulier, la promotion de la gouvernance mondiale, l'accélération de la transformation numérique et la lutte contre le changement climatique.

Enfin , le WEF gère, depuis 1993, un programme appelé « Global Leaders for Tomorrow », rebaptisé, en 2004, « Young Global Leaders » . Ce programme vise à identifier, sélectionner et promouvoir les futurs leaders mondiaux dans les affaires et la politique. En effet, bon nombre de « Young Global Leaders » sont parvenus par la suite à devenir présidents, premiers ministres ou PDG (voir ci-dessous).

Pendant la pandémie de coronavirus, plusieurs WEF Global Leaders et Global Shapers (un programme junior des Global Leaders) ont joué un rôle de premier plan, promouvant généralement des stratégies zéro covid, des blocages, des mandats de masque et des mandats de vaccin. Il s'agit peut-être d'une tentative (en grande partie infructueuse) de protéger la santé publique et l'économie, ou d'une tentative de faire avancer le programme de transformation mondiale décrit ci-dessus, ou peut-être les deux.

À cet égard, certains jeunes leaders notables incluent Jeffrey Zients (coordinateur de la réponse au coronavirus de la Maison Blanche des États-Unis depuis 2021), Jeremy Howard (fondateur du groupe de pression influent « masques pour tous »), Leana Wen (analyste médical de CNN zéro-covid), Eric Feigl -Ding (personnalité Twitter zéro-covid), Gavin Newsom (gouverneur de Californie, sélectionné en 2005), Devi Sridhar (professeur britannique zéro-covid), Jacinda Ardern (Premier ministre de Nouvelle-Zélande), le président français Emanuel Macron (sélectionné un an avant son élection en 2017), le chancelier autrichien Sebastian Kurz, la chancelière allemande Angela Merkel (sélectionnée en 1993) et le ministre allemand de la Santé Jens Spahn.

Pour obtenir un aperçu complet de leurs membres, consultez Global Leaders for Tomorrow et Young Global Leaders sur WikiSpooks (un wiki axé sur les structures de pouvoir secrètes) ainsi que le site Web officiel de Young Global Leaders . Pour un aperçu de certains membres notables de la politique et des médias, voir ci-dessous.