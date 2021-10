Le Jt de la chaîne d'Etat France 2 avertit des restaurateurs du risque de fermeture administrative si ils continuent à refuser de contrôler les passes sanitaires

Note de SLT : Hier soir, nous avons publié cet article sur notre blog mais il a été supprimé malgré nous de notre page d'accueil. Nous le republions ce matin sur notre blog. Il évoque simplement le traitement de l'actualité par le Jt de 20h d'hier de France 2 où un mini reportage mettait en garde les restaurateurs laxistes qui ne contrôlaient plus les passes sanitaires.





Extrait : vidéo cliquer ici

Pass sanitaire : du relâchement dans les restaurants ?

Jt France 2 de 20h, 13.10.21

Le gouvernement souhaite prolonger le pass sanitaire, jugé efficace et dissuasif à condition que les contrôles soient bien effectués, jusqu'au 31...

Deux mois après l'instauration du pass sanitaire, ce dernier est toujours obligatoire dans les lieux de culture, dans certains centres commerciaux et également dans les restaurants. Mais la contrainte est-elle réellement respectée ? Les équipes de France 2 ont fait le test en se faisant passer pour un client dans un restaurant à Paris. Après avoir passé commande, à aucun moment le pass n'a été demandé. Explication du serveur : "Non, ce n'est pas la peine, c'est supprimé maintenant."

Le pass sanitaire globalement demandé

Des situations qui restent exceptionnelles. En globalité, le pass sanitaire est demandé dans la majorité des commerces. Selon les enquêtes d'opinion, les Français sont favorables à cette mesure. En revanche, ils comprennent les restaurateurs qui ne jouent pas le jeu. "'Installez-vous', c'est le rush et puis voilà, on se pose et on mange. Ça ne me dérange pas plus que ça", remarque un habitant. Les restaurateurs acceptant des clients sans le fameux sésame encourent, au minimum, une fermeture administrative.