Le nouveau despotisme de santé publique. Des règles draconiennes répriment notre humanité (Unherd)

Le nouveau despotisme de santé publique. Des règles draconiennes répriment notre humanité

Par Matthew Crawford

Unherd, 25.10.21

* Matthew B. Crawford est agrégé supérieur de recherche à l’Institute for Advanced Studies in Culture de l’Université de Virginie.





...Dans la formule hobbésienne, le Léviathan s’appuie sur la peur pour réprimer l’orgueil. C’est l’orgueil qui rend les hommes difficiles à gouverner. Il peut être éclairant de voir le moment de la COVID-19 sous cet angle et de voir comment de petits moments d’humiliation peuvent être mis au service d’un projet politique de longue date, ou y trouver leur sens et leur force normative.

Plus précisément, pour jouer son rôle dans le théâtre de la COVID-19, comme dans le théâtre de la sécurité à l’aéroport, est de subir l’humiliation unique d’un être rationnel qui se soumet à des moments de contrôle social qu’il sait fondés sur des faussetés. Que ceux-ci s’expriment dans le langage de la science est particulièrement gratifiant.

Nous devons tenir compte des positions intellectuelles de bonne foi qui ont permis de transformer les choses en une forme de gouvernance non libérale. En effet, en plus de l’opportunisme politique entourant la COVID-19, des efforts bien intentionnés ont également été déployés pour contrôler la pandémie en modifiant le comportement des gens. La question est : quels étaient les moyens employés pour ce faire, et quelle était l’opinion des êtres humains qui rendait ces moyens attrayants ? Ce que nous avons obtenu, en fin de compte, sans que personne n’en ait vraiment l’intention, peut être justement appelé un État de propagande qui cherche à manipuler sans persuader.

Ici, la « science » peut être clairement anti-scientifique, selon les circonstances. Le mot ne nomme pas un mode d’enquête, mais il est invoqué pour légitimer le transfert de la souveraineté des organes démocratiques aux organes technocratiques, et comme un dispositif pour isoler de tels transferts du domaine de la concurrence politique. Peut-on concilier cela avec l’idée d’un gouvernement représentatif?...

