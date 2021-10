Le personnel de Google et d'Amazon proteste contre les liens avec le réseau d'espionnage israélien (MEM)

Le personnel de Google et d'Amazon proteste contre les liens avec le réseau d'espionnage israélien

Article originel : Google, Amazon staff protest ties to Israel spy network

Middle East Monitor, 13.10.21

Le personnel a publié une lettre ouverte dans le Guardian, protestant contre les contrats avec le gouvernement et l'armée israéliens dans le cadre du projet Nimbus.



Les employés des géants de la technologie, Google et Amazon, ont condamné les entreprises pour leur contrat avec l'armée israélienne pour développer des services de cybersécurité basés sur le cloud, et ont demandé à leurs employeurs de couper leurs liens avec les forces d'occupation.

Dans le cadre des importants contrats de 1,2 milliard de dollars signés avec l'armée israélienne en mai, à la suite d'un appel d'offres dans lequel elle a devancé d'autres géants comme Microsoft, Google et Amazon doivent fournir des technologies de services en nuage à Tel Aviv et à ses forces armées.

Dans un article publié hier dans le journal The Guardian, cependant, des centaines d'employés anonymes de ces entreprises, qui se décrivent comme des "employés de conscience issus de divers milieux", ont condamné le programme baptisé "Projet Nimbus".

Faisant référence à leur conviction "que la technologie que nous construisons doit servir et élever les gens partout dans le monde", les employés ont déclaré que "nous sommes moralement obligés de dénoncer les violations de ces valeurs fondamentales."

Ils ont écrit que "nous sommes contraints de demander aux dirigeants d'Amazon et de Google de se retirer du projet Nimbus et de couper tous les liens avec l'armée israélienne", révélant que les signataires de la lettre sont plus de 90 chez Google et plus de 300 chez Amazon.

Les employés, qui ont confirmé qu'ils "sont anonymes par crainte de représailles", ont reconnu que "nous ne pouvons pas détourner le regard, alors que les produits que nous fabriquons sont utilisés pour priver les Palestiniens de leurs droits fondamentaux, les forcer à quitter leur maison et attaquer les Palestiniens de la bande de Gaza."

Si Google et Amazon poursuivent le projet qui "vendrait des technologies dangereuses à l'armée et au gouvernement israéliens", cela ne ferait que permettre "la poursuite de la surveillance et de la collecte illégale de données sur les Palestiniens, et faciliterait l'expansion des colonies illégales d'Israël sur les terres palestiniennes."

En plus d'exhorter les entreprises à abandonner le projet et leurs liens avec les forces d'occupation israéliennes, les employés "appellent les travailleurs de la technologie mondiale et la communauté internationale à se joindre à nous pour construire un monde où la technologie favorise la sécurité et la dignité pour tous."