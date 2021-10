Le procureur général du Nebraska déclare que les médecins peuvent légalement prescrire de l'ivermectine et de l'HCQ pour traiter la COVID, et dénonce la FDA, les CDC, Fauci et les médias qui "alimente la confusion et la désinformation" (The Defenser)

Inédit : Le procureur général du Nebraska déclare que les médecins peuvent légalement prescrire de l'ivermectine et de l'HCQ pour traiter la COVID, et dénonce la FDA, les CDC, Fauci et les médias qui "alimente la confusion et la désinformation".

Article originel : Groundbreaking: Nebraska AG Says Doctors Can Legally Prescribe Ivermectin, HCQ for COVID, Calls Out FDA, CDC, Fauci, Media for ‘Fueling Confusion and Misinformation’

Par Megan Redshaw

Children's Health Defense, 18.10.21

À la demande du département de la santé du Nebraska, le 15 octobre, le procureur général du Nebraska, Doug Peterson, a émis un avis juridique selon lequel les prestataires de soins de santé du Nebraska peuvent légalement prescrire de l'ivermectine et de l'hydroxychloroquine pour le traitement de la COVID, à condition d'obtenir le consentement éclairé du patient.







Peu de sujets ont suscité autant de controverses que l'ivermectine et l'hydroxychloroquine - deux médicaments peu coûteux et connus de longue date, largement utilisés avec succès dans de nombreuses régions du monde pour la prévention et le traitement de la COVID.

En revanche, l'utilisation de ces deux médicaments contre la COVID a été largement supprimée aux États-Unis, où les médecins ont été menacés et punis pour les avoir prescrits.

Le 15 octobre, le procureur général (AG) du Nebraska, Doug Peterson, a émis un avis juridique selon lequel les prestataires de soins de santé du Nebraska peuvent légalement prescrire des médicaments hors indication comme l'ivermectine et l'hydroxychloroquine pour le traitement du COVID, à condition d'obtenir le consentement éclairé du patient.

Toutefois, s'ils ont négligé d'obtenir le consentement, s'ils ont trompé le patient, s'ils ont prescrit des doses excessivement élevées ou s'ils ont commis d'autres fautes, ils pourraient faire l'objet de mesures disciplinaires, a écrit Peterson.

Le bureau du procureur général a souligné qu'il ne recommandait aucun traitement spécifique pour la COVID. "Ce n'est pas notre rôle", écrit Peterson. "Nous ne nous intéressons plutôt qu'aux options de traitement précoce non autorisées discutées dans cet avis et concluons que les preuves disponibles suggèrent qu'elles pourraient fonctionner pour certaines personnes".

Selon Peterson, le fait d'autoriser les médecins à envisager des traitements précoces leur permettra d'évaluer d'autres outils qui pourraient sauver des vies, éviter aux patients d'être hospitalisés et soulager notre système de soins de santé déjà mis à rude épreuve.

L'avis, fondé sur une évaluation de la littérature scientifique pertinente, a été rendu en réponse à une demande de Dannette Smith, PDG du département de la santé et des services sociaux du Nebraska.

Smith a demandé au bureau du procureur général d'examiner si les médecins pouvaient faire l'objet de mesures disciplinaires ou de poursuites judiciaires en vertu de l'Uniform Credential Act (UCA) du Nebraska - qui vise à protéger la santé, la sécurité et le bien-être du public - s'ils prescrivaient de l'ivermectine ou de l'hydroxychloroquine...

