Le risque de caillot lié au vaccin anti-Covid pourrait dépendre du groupe sanguin auquel vous appartenez (The Telegraph)

Le risque de caillot lié au vaccin AstraZeneca pourrait dépendre du groupe sanguin auquel vous appartenez

Par Lizzie Roberts

The Telegraph, 5.10.21





Les chercheurs identifient un lien génétique qui pourrait prédisposer les gens à la thrombose veineuse cérébrale (TVC), un type rare d'accident vasculaire cérébral qui est plus fréquent chez les jeunes femmes.





Une étude suggère qu'un caillot sanguin rare, lié au vaccin AstraZeneca, pourrait être expliqué par le groupe sanguin d'une personne.

La thrombose veineuse cérébrale (TVC) est un caillot sanguin rare qui se forme le plus souvent chez les jeunes femmes dans la veine cérébrale du cerveau. Elle représente moins d'un pour cent de tous les cas d'AVC dans le monde.

Cette maladie a pris de l'importance l'année dernière en raison de son lien possible avec le vaccin d'AstraZeneca.

Le Comité mixte sur la vaccination et l'immunisation (CMVI) a recommandé de ne pas proposer le vaccin made in Oxford aux personnes en bonne santé de moins de 40 ans en raison du risque accru.

Cependant, des chercheurs du Royal Holloway, de l'université de Londres, ont identifié le premier lien génétique qui pourrait rendre les gens plus prédisposés à la TVC.



Le lien avec le groupe sanguin AB ?

La zone du génome humain qui présente une forte corrélation avec la TVC est située dans la même région que le gène du groupe sanguin, ont indiqué les chercheurs.

L'étude, publiée dans la revue Annals of Neurology, a duré une dizaine d'années et a porté sur 882 patients chez qui une FVC a été diagnostiquée en Europe, en comparaison avec un groupe témoin.

Dans la population générale, environ 1,2 % des personnes appartiennent au groupe sanguin AB, ce chiffre a presque triplé pour atteindre 3,3 % dans le groupe TVC, selon l'étude...



