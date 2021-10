Les cas de Covid chez les enfants diminuent alors que "la plupart d'entre eux ont déjà contracté le virus" (The Telegraph)

Les cas de Covid chez les enfants diminuent alors que "la plupart d'entre eux ont déjà contracté le virus".

Article originel : Covid cases in children fall as ‘most have already had the virus’

Par Sarah Knapton

The Telegraph, 27.10.21

Près de trois enfants sur quatre âgés de cinq à 14 ans ont déjà été infectés, ce qui ralentit la propagation dans les écoles.

Les trois quarts des enfants âgés de cinq à 14 ans en Angleterre ont été infectés par la Covid, estiment les experts, alors que des signes indiquent que l'épidémie chez les jeunes est en baisse.

Les données en temps réel de la MRC Biostatistics Unit (BSU), à l'Université de Cambridge, suggèrent que près de la moitié des jeunes de moins de 15 ans en âge scolaire ont attrapé le virus entre le début du mois de septembre et le 20 octobre, ce qui porte le total des infections à 76 %.

Le nombre considérable d'infections chez les enfants d'âge scolaire est en grande partie à l'origine de la forte augmentation des cas au cours du mois dernier, mais les scientifiques pensent désormais que de nombreux jeunes sensibles à la maladie ont déjà été infectés.

Les dernières données du tableau de bord du gouvernement sur les coronavirus montrent que les tests positifs sont désormais en baisse, conformément à la modélisation de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, qui prévoyait une forte baisse au début du mois de novembre.

Les données du BSU montrent également qu'environ 55 % des enfants âgés de un à quatre ans ont été infectés, ainsi que 71 % des jeunes de 15 à 24 ans...



