Les enfants n'auront pas besoin d'être vaccinés pour entrer aux Etats-Unis mais les plus de deux ans devront se faire tester avant leur départ... (AFP)

Les enfants n'auront pas besoin d'être vaccinés pour entrer aux Etats-Unis

Les mineurs âgés de moins de dix-huit ans n'auront pas besoin de prouver qu'ils sont vaccinés contre le Covid-19 pour entrer aux Etats-Unis après le 8 novembre, a indiqué lundi l'administration américaine.

Un haut responsable de la Maison-Blanche, lors d’une conférence téléphonique précisant les modalités de la réouverture des frontières aux voyages aériens, a indiqué que cette exemption tenait compte à la fois des différences réglementaires entre pays sur la vaccination des enfants, et de la disponibilité des vaccins.

Les États-Unis rouvriront le 8 novembre aux personnes vaccinées leurs frontières, qu’ils avaient fermées à partir de mars 2020 à des millions de voyageurs du monde entier, hors motifs impérieux de déplacement.

Les autorités sanitaires autoriseront toutefois quelques exceptions «très limitées» à cette obligation vaccinale, selon la même source.

Selon un document distribué par l’administration américaine, outre les enfants, seront dispensés certains participants à des essais cliniques de vaccins contre la COVID-19, les personnes ayant des contre-indications médicales à la vaccination, les voyageurs devant se déplacer pour des raisons urgentes ou humanitaires (justificatif à l’appui), et les personnes venues, pour des raisons autres que le tourisme, de pays où le vaccin est difficile à obtenir.

Les enfants âgés de plus de deux ans, et non vaccinés, devront se faire tester dans les trois jours avant le départ s’ils voyagent avec des adultes vaccinés. Le délai est réduit à un jour s’ils voyagent seuls ou avec des adultes non-vaccinés...

