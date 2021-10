Les Facebook Files. Une enquête du Wall Street Journal

Facebook Inc. sait pertinemment que ses plates-formes sont truffées de défauts qui causent des dommages, souvent d'une manière que seule l'entreprise comprend parfaitement. Telle est la principale conclusion d'une série d'articles du Wall Street Journal, fondée sur l'examen de documents internes de Facebook, notamment des rapports de recherche, des discussions en ligne entre employés et des ébauches de présentations à la direction.



Les documents montrent qu'à maintes reprises, les chercheurs de Facebook ont identifié les effets néfastes de la plateforme. À maintes reprises, malgré les audiences du Congrès, ses propres promesses et les nombreux reportages des médias, l'entreprise n'a pas remédié à ces problèmes. Les documents offrent peut-être l'image la plus claire à ce jour de l'étendue de la connaissance des problèmes de Facebook au sein de l'entreprise, jusqu'au directeur général lui-même.





_01 Facebook affirme que ses règles s'appliquent à tous. Des documents de l'entreprise révèlent qu'une élite secrète en est exemptée.

Par Jeff Horwitz

Mark Zuckerberg a déclaré que Facebook permet à ses utilisateurs de s'exprimer sur un pied d'égalité avec les élites de la politique, de la culture et du journalisme, et que ses normes s'appliquent à tous. En privé, l'entreprise a mis en place un système qui a exempté des utilisateurs très en vue de tout ou partie de ses règles. Ce programme, connu sous le nom de "cross check" ou "XCheck", a été conçu comme une mesure de contrôle de qualité pour les comptes très en vue. Aujourd'hui, il permet à des millions de VIP d'échapper à l'application normale des règles de l'entreprise, comme le montrent les documents. Nombre d'entre eux abusent de ce privilège, en publiant des messages de harcèlement et d'incitation à la violence qui entraîneraient normalement des sanctions. Facebook affirme que les critiques à l'égard du programme sont justes, qu'il a été conçu dans un but utile et que l'entreprise s'efforce de le corriger. (Écoutez un podcast connexe)...

