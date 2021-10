Les grandes études sur l'ivermectine sont-elles conçues pour échouer ? (TrialSite News)

Les grandes études sur l'ivermectine sont-elles conçues pour échouer ?

Article originel : Are Major Ivermectin Studies Designed for Failure?

TrialSite News,



Vous trouverez ci-dessous des courriels adressés à l'un des sites de l'étude ACTIV-6 et au Dr Carolyn Bramante, directrice de COVID-OUT. Il n'y a rien que les ennemis de l'ivermectine ne soient prêts à faire, y compris appeler l'ivermectine "vermifuge pour chevaux", la rendre indisponible dans les pharmacies, ne pas rapporter l'Uttar Pradesh, avoir des préjugés dans la publication, des reportages biaisés dans les journaux et de "faux" essais randomisés. Le "faux" essai randomisé a été utilisé comme une arme par les adversaires de l'ivermectine. Il n'y a pas le moindre doute que, dans les coulisses, nos agences gouvernementales de santé, les compagnies pharmaceutiques et d'autres se sont concertés pour faire apparaître l'ivermectine comme inefficace dans les essais Lopez-Medina, Together, ACTIV-6 et COVID-OUT.

Comment se fait-il que les études Together, ACTIV-6 et COVID-OUT utilisent toutes fondamentalement le même protocole, 3 jours d'ivermectine à 0,4 mg/kg ou moins sur un estomac vide ? ACTIV-6 et COVID-OUT donnent une dose légèrement inférieure à celle de l'étude Together après que la dose plus élevée d'ivermectine n'ait pas montré de bénéfice statistique dans Together. Cela n'a de sens que si l'on essaie de...

