Les Israéliens risquent de perdre leur passeport vaccinal s'ils ne reçoivent pas de rappels de vaccin anti-Covid (Financial Times)

Les Israéliens risquent de perdre leur passeport vaccinal s'ils ne reçoivent pas de rappels de vaccin anti-Covid Article originel : Israelis face losing vaccine passport without Covid boosters Financial Times, 3.10.21

..."Je crois que la quatrième vague touche à sa fin", a déclaré le directeur général du ministère de la Santé, Nachman Ash, dans un discours radiodiffusé, attribuant ce succès à la campagne de relance vaccinale. "Nous sommes sur la bonne voie, mais je le dis avec prudence".

Simultanément, le ministère de la santé a publié des données indiquant que les effets secondaires courants, tels que la fatigue ou les douleurs au bras, étaient tous nettement moins importants après le troisième vaccin qu'après le premier ou le deuxième.

Israël, qui a été le premier pays à utiliser le vaccin Pfizer, a eu recours à des rappels pour éviter un confinement en août, alors que l'efficacité du vaccin diminuait et que les infections augmentaient, notamment chez les personnes âgées, qui ont commencé à remplir les hôpitaux israéliens de maladies graves de la Covid.

Face à la possibilité que ses hôpitaux soient débordés, Israël a proposé d'administrer des troisièmes injections, d'abord aux personnes immunodéprimées, puis aux personnes âgées, et enfin à l'ensemble de la population adulte, avant que Pfizer ou d'autres organismes de santé internationaux comme la Food & Drug Administration (FDA) des États-Unis n'aient pleinement étudié le sujet.



Le Premier ministre Naftali Bennett a exposé les vertus des injections de rappel, d'abord au président étatsunien Joe Biden fin août, puis à l'Assemblée générale des Nations unies il y a deux semaines. Confrontés au choix d'un nouveau confinement ou d'un rappel de vaccination, "nous avons choisi la seconde solution - nous avons été les pionniers des injections de rappel", a déclaré Bennett aux dirigeants mondiaux. "Deux mois plus tard, je peux dire que ça marche".

Jusqu'à présent, Israël fait figure d'exception en proposant des rappels à l'ensemble de sa population de plus de 12 ans, et pas seulement aux personnes cliniquement vulnérables. Après d'âpres débats, et de fortes suggestions de la part de la Maison Blanche que les États-Unis allaient bientôt suivre l'exemple, la FDA a limité les injections de rappel de Pfizer aux personnes de plus de 65 ans, aux personnes à risque grave et à celles qui occupent des emplois où elles sont susceptibles d'être exposées à beaucoup de virus dans leurs interactions quotidiennes.

Dans tous les cas, leur deuxième injection devait remonter à au moins six mois, comme en France, qui a été le premier pays européen à commencer à administrer des injections de rappel à ses habitants de plus de 65 ans le mois dernier....



