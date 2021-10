Les passeports vaccinaux et les restrictions de voyage tueront les grands événements, comme le montre le flop du prix de l'Arc de Triomphe de cette année (RT)

Les passeports vaccinaux et les restrictions de voyage tueront les grands événements, comme le montre le flop de l'Arc de Triomphe de cette année.

Par Neil Clark

A peine 15 000 personnes ont assisté à la course de chevaux la plus riche d'Europe à Paris, soit 27 000 de moins qu'en 2019. C'est toute la preuve nécessaire que si les passeports vaccinaux et les restrictions de voyage sont la nouvelle normalité, les grands événements sont condamnés.

Il s'agit peut-être de la course de plat la plus riche d'Europe, mais en 2021, il fallait franchir pas mal d'obstacles pour accéder à l'hippodrome de Paris Longchamp pour assister au Prix de l'Arc de Triomphe.

Traditionnellement, une grande partie de la foule du "Jour de l'Arc" - près de 50% - est composée d'amateurs de courses venant du Royaume-Uni et d'Irlande. Vingt mille d'entre eux ont fait le voyage transmanche en 2019, moi y compris. Pour beaucoup, il s'agissait d'un pèlerinage annuel très agréable à "Gay Paree" pour assister à de belles courses dans le Bois de Boulogne et profiter de la vie nocturne parisienne, après avoir gagné - avec un peu de chance - quelques euros aux courses.

À l'époque, le week-end se résumait à l'achat d'un billet de car Eurostar ou Eurolines, à l'arrivée sur le lieu de la course et au paiement de l'entrée sur place. C'était "très facile". Si l'on compare à la galère de cette année, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi le nombre de participants a diminué de 64 %.



Pour commencer, les participants à la course qui n'avaient pas été " doublement vaccinés " devaient passer une semaine en quarantaine. "Les voyageurs non vaccinés doivent rester en quarantaine pendant sept jours, sauf s'ils peuvent prouver qu'ils ont un besoin urgent d'être en France, et une journée aux courses ne compte pas", informe le Racing Post.

Donc, si vous n'avez pas été vacciné et que vous voulez aller à l'Arc, vous devez arriver plus d'une semaine à l'avance, avec tous les frais supplémentaires que cela implique. Mais même si vous aviez été vacciné, il fallait encore prouver que vous l'aviez été. Les amateurs de courses entièrement vaccinés devaient remplir une déclaration sur l'honneur, certifiant qu'ils ne souffraient d'aucun symptôme de la Covid-19 et qu'ils n'avaient pas été en contact avec des cas positifs au cours des quinze derniers jours.



Pour entrer à Longchamp le dimanche, il fallait également présenter l'un des trois documents "health pass". Et comme si cela n'était pas assez "lourd", le site Internet explique qu'il fallait encore porter un masque à l'entrée et à l'intérieur du parcours.





Supposons que votre "passeport santé" soit périmé ? Vous pourriez alors passer un test sur place pour 25 euros. Mais supposons que cela vous donne un faux positif ? Iriez-vous jusqu'à Paris depuis l'Irlande ou la Grande-Bretagne pour assister à une course de chevaux et vous faire refuser l'entrée à l'entrée parce que vos "papiers de santé" ne sont pas en règle, sachant que vous ne pourrez probablement pas non plus entrer dans un restaurant ou un café ?

Comme on pouvait s'y attendre, des milliers de personnes, dont moi, ont répondu non à cette question et, après avoir lu l'article du Racing Post intitulé "What you need to know about getting to Longchamp for the Arc on Sunday", se sont déclarées non volontaires.

J'ai passé le jour de l'Arc 2021 aux courses d'Uttoxeter dans le Staffordshire, en Angleterre, où les " health pass " et les masques ne sont pas nécessaires. C'était une expérience de jour de course comme il se doit.

Si, bien sûr, certaines personnes ont pu avoir peur de se rendre à Paris par crainte d'attraper la Covid, il suffit de regarder la fréquentation des événements de grande envergure où la certification Covid/les laissez-passer vaccinaux n'ont pas été mis en place pour voir ce qui est vraiment à l'origine de la baisse de fréquentation.

Comparez ce qui s'est passé à Longchamp ce week-end avec ce qui s'est passé au festival de courses de York Ebor en Angleterre en août. Cette année, l'affluence le jour d'Ebor était de 29 315 personnes - presque le double de celle de l'Arc - et près d'un millier de plus que le chiffre de 2019. Et pour ceux qui disent que le temps pluvieux a été un facteur majeur dans le no-show de Longchamp, il était très pluvieux à York aussi, et cela n'a pas dissuadé les gens de venir.

Les faits montrent que là où il n'y a pas de restrictions, où les gens peuvent simplement se présenter le jour même et payer, et où il y a une atmosphère amusante "d'ancienne normalité" par opposition à une atmosphère stérile et masquée "de nouvelle normalité", la fréquentation est plus ou moins la même, voire plus élevée que dans la période pré-Covid 2019.

Ceux qui font pression pour l'adoption généralisée des passeports vaccinaux au Royaume-Uni prétendent que cela aiderait les gens à se sentir plus en sécurité et augmenterait réellement la fréquentation. Mais c'est le contraire qui semble se produire...



