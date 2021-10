Les passeports vaccinaux pourraient alimenter la COVID-19 et coûter des millions d'euros, selon un rapport du gouvernement britannique ayant fait l’objet d’une fuite (The Telegraph)

Les passeports vaccinaux pourraient alimenter la COVID-19 et coûter des millions d'euros, selon un rapport du gouvernement ayant fait l’objet d’une fuite

Article originel : Vaccine passports could fuel Covid and cost venues millions, says leaked government report

Par Ben Riley-Smith

The Telegraph, 25.10.21

La politique pourrait pousser plus de gens des stades vers les pubs bondés et obliger les entreprises à embaucher 5 700 nouveaux délégués pour contrôler les pass sanitaires lors des grands événements.



Les passeports vaccinaux pourraient favoriser la propagation de la COVID-19 en encourageant les gens à se rendre dans des pubs mal ventilés plutôt que dans de grands endroits, a averti le gouvernement dans sa propre évaluation d’impact.

La politique réduirait également le chiffre d’affaires des organisateurs d’événements nécessaires à l’utilisation des passeports vaccinaux, et nécessiterait l’embauche de milliers de nouveaux stewards qui pourraient être difficiles à délivrer, a-t-il conclu.

Le Telegraph a accéder à une analyse interne des répercussions économiques et sociales de la certification liée à la COVID-19, rédigée par le ministère du Numérique, de la Culture, des Médias et du Sport [SCGD].

Les 13 pages, qui portent la mention « officiel sensitive » et qui datent du début de septembre, sont une série de préoccupations concernant le fonctionnement de la politique et ses répercussions...



