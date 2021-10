Malgré une vaccination à plus de 80% de la population, les infections et les décès dus au variant Delta de la COVID-19 augmentent à Singapour (TrialSite News)

Malgré une forte vaccination, les infections et les décès dus au variant Delta de la COVID-19 augmentent à Singapour

Article originel : Despite Heavy Vaccination Delta Variant COVID-19 Infections & Deaths Surges in Singapore

TrialSite News 10.10.21



La vaccination massive contre la COVID-19 a essentiellement échoué à Singapour, du moins jusqu'à présent. Avec environ 83 % de sa population entièrement vaccinée et une version de la politique de tolérance zéro à l'égard de la COVID-19 en place depuis plus d'un an - c'est-à-dire des contrôles stricts aux frontières, des tests fréquents, une recherche proactive des contacts - cette riche cité-État était l'un des leaders de la vaccination de toute la population. Que s'est-il passé ? En septembre 2021, les cas de COVID-19 ont commencé à doubler de jour en jour, et le pays a rétabli les restrictions sur les rassemblements et autres événements. Alors que la vaccination de masse semble avoir réduit les cas graves impliquant une hospitalisation et des décès, les données indiquent quelque chose de différent - que les décès n'ont jamais été aussi nombreux dans ce pays malgré une vaccination massive.

Dans un récent article du New York Times, la journaliste Sui-Lee Wee s'efforce de scruter l'environnement à la recherche d'une explication rationnelle de cette récente flambée. Cependant, à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. La vaccination de masse ne permet pas d'atteindre les objectifs déclarés à l'époque...



