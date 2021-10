Newsletter n°403

Les articles de la semaine

- Aucune différence significative dans la charge virale entre les groupes vaccinés et non vaccinés, asymptomatiques et symptomatiques, infectés par le variant Delta du SRAS-CoV-2 selon une étude

-"Fact-checking" pour les nuls : la DREES et les statistiques du ministère de la Santé (France Soir)

Pour mémoire, nous avions montré que dans l’étude précédente (qui a servi au gouvernement à faire toute sa campagne de communication estivale pour inciter les Français à recevoir leurs injections), la DREES avait fait mystérieusement disparaître la moitié des décès estampillés covid. Cela est évidemment très gênant, car nous avons montré que ce tri pouvait avoir complètement inversé les conclusions. La DREES s’était par la suite fendue d’un addendum pour expliquer que sur les 900 décès manquants, 300 étaient dus à une correction légitime des dates de décès, mais les 600 autres venaient d’un « choix méthodologique » excluant les personnes hospitalisées avant le 15 mai, sans que cela n’ait jamais été signalé dans l’étude, ni même justifié jusqu’à aujourd’hui. Nous attendons toujours les explications de ce choix et le statut vaccinal de ces personnes pour nous permettre de mesurer l’impact de ce tri...