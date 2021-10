Newsletter n°404

L'agence britannique de sécurité sanitaire, qui a remplacé Public Health England, a rejeté une demande de liberté d'information pour le document au motif qu'elle avait l'intention de publier le procès-verbal "en temps voulu". L'agence a fait valoir qu'il était dans l'intérêt public de ne pas divulguer l'information jusqu'à ce qu'elle puisse être publiée "de manière simultanée et coordonnée" et que la divulgation du procès-verbal avant sa finalisation pourrait "donner une fausse impression du contenu de la réunion". Cette décision fait l'objet d'un appel. Le 3 septembre, le Comité mixte sur la vaccination et l'immunisation (JCVI) a déclaré qu'il ne recommanderait pas la vaccination universelle pour les 12-15 ans car, bien que les avantages de la vaccination pour la santé soient " légèrement supérieurs aux inconvénients potentiels connus ", la marge des avantages a été jugée trop faible [2]. Le comité n'a pas expliqué sur quels facteurs se fondait sa conclusion, et ni le procès-verbal ni les données à l'origine de la décision n'ont été rendus publics [3]...