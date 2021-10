Pourquoi vaccinons-nous les enfants contre la COVID-19 ? (Toxicology Reports)

Pourquoi vaccinons-nous les enfants contre la COVID-19 ?

Article originel : Why are we vaccinating children against COVID-19?

Par Ronald N.Kostoffa et al.

Toxicology Reports

https://doi.org/10.1016/j.toxrep.2021.08.010





Points importants :

- L'essentiel des décès par habitant de la COVID-19 survient chez les personnes âgées présentant des comorbidités élevées.

- Les décès par COVID-19 par habitant sont négligeables chez les enfants.

- Les essais cliniques pour ces vaccins ont été de très courte durée.

- Les essais cliniques n'ont pas abordé les effets à long terme les plus pertinents pour les enfants.

- Nombre élevé de décès post-vaccinations signalés dans le VAERS (à très court terme).







Résumé

Cet article examine les questions liées aux vaccinations contre la COVID-19 pour les enfants. La majorité des décès officiels attribués à la COVID-19 par habitant surviennent chez les personnes âgées présentant des comorbidités élevées, et les décès attribués à la COVID-19 par habitant sont négligeables chez les enfants. La plupart des décès après inoculation surviennent également chez les personnes âgées présentant des comorbidités élevées, tandis que les décès après inoculation sont faibles, mais non négligeables, chez les enfants. Les essais cliniques pour ces vaccins étaient de très courte durée (quelques mois), leurs échantillons n'étaient pas représentatifs de la population totale et, pour les adolescents/enfants, leur pouvoir prédictif était faible en raison de leur petite taille. En outre, les essais cliniques ne portaient pas sur les modifications des biomarqueurs qui pourraient servir d'indicateurs d'alerte précoce d'une prédisposition élevée à des maladies graves. Plus important encore, les essais cliniques n'ont pas abordé les effets à long terme qui, s'ils étaient graves, seraient supportés par les enfants/adolescents pendant des décennies.

Une nouvelle analyse coûts-avantages du meilleur scénario a montré, de manière très prudente, que le nombre de décès attribuables à chaque vaccination est cinq fois supérieur à celui des décès attribuables à la COVID-19 dans la population la plus vulnérable des 65 ans et plus. Le risque de décès dû à la COVID-19 diminue radicalement avec l'âge, et les effets à plus long terme des inoculations sur les groupes d'âge inférieurs augmenteront leur rapport risques-avantages, peut-être de manière substantielle.