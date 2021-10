Pourquoi y a-t-il eu si peu de décès dus à la COVID au Japon ? (Substack)

Pourquoi y a-t-il eu si peu de décès dus à la COVID au Japon ?

Article originel : Why have there been so few COVID deaths in Japan?

Par Noah Carl

Substack, 8.09.21





L'une des plus grandes énigmes de la pandémie est de savoir pourquoi il y a eu si peu de décès dus à la COVID en Asie de l'Est, et plus particulièrement au Japon. Selon les chiffres officiels fournis par Our World in Data, les cinq économies avancées d'Asie de l'Est - Japon, Corée du Sud, Singapour, Hong Kong et Taïwan - ont enregistré moins de 150 décès dus à la COVID par million d'habitants, ce qui est inférieur à tous les pays d'Europe, à l'exception de l'Islande. (Et les quatre "tigres asiatiques" ont eu des taux de mortalité inférieurs à ceux de l'Islande).

Nous pouvons également examiner les décès excédentaires, c'est-à-dire la différence entre le nombre de décès observés pendant la pandémie et le nombre auquel nous nous serions attendus sur la base d'une moyenne ou d'une tendance récente. Selon les estimations publiées par Ariel Karlinsky et Dmitry Kobak le 30 juin, la surmortalité dans les économies avancées d'Asie de l'Est varie de -4% à Taïwan à 4% à Hong Kong. En revanche, en Europe, la fourchette va de -4 % en Norvège à 43 % en Macédoine du Nord, la plupart des pays se situant dans l'intervalle 10-30 %. Voici le graphique correspondant...

