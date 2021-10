Royaume-Uni. Malgré la vaccination massive, le nombre quotidien de décès liés à la Covid n'a jamais été aussi haut depuis 7 mois selon le Daily Mail

Le nombre quotidien de décès dus au virus de la Covid au Royaume-Uni atteint le chiffre record de 223 depuis sept mois, soit une hausse de 13 % en une semaine, pour atteindre 43 738 cas, alors qu'on apprend que le déploiement du vaccin de rappel a été ralenti par la FERMETURE des centres de vaccination, tandis que la nouvelle souche Delta, 10 % plus infectieuse, prend son essor.

Article originel : UK's daily Covid deaths hit SEVEN-MONTH high of 223 and cases jump 13% in a week to 43,738 - as it's revealed booster jab rollout has been slowed by CLOSURE of vaccine centres while new 10% more infectious Delta strain takes off

Daily Mail, 19.10.21