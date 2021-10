Russafrique vs Françafrique. L’Algérie financerait l’effort de guerre des mercenaires russes au Mali (Mondafrique)

D’après le site Algérie Part, proche de certaines sources sécuritaires algériennes, les militaires algériens auraient décidé d’aider la junte militaire malienne à fiancer l’arrivée dans leur pays d’un millier de mercenaires russes de la société privée Wagner.

Si cette information était confirmée, cela pourrait expliquer la violente sortie médiatisée d’Emmanuel Macron contre le régime militaire algérien et l’absence de marge de manoeuvre du Président Tebboune, l’interlocuteur privilégié par l’Élysée depuis son élection voici deux ans. En effet le président français et son ministre des Affaires Etrangères, Jean Yves Le Drian, avaient espéré créer un axe diplomatique entre Paris et Alger susceptible de gérer les dossiers malien et libyen après le départ des troupes françaises d Sahel. L’arrivée des amis de Vladimir Poutine, l’ennemi public numéro un de’Emmanuel Macron, financée de surcroit par l’allié supposé qu’était encore l’Algérie l’été dernier, constitue un formidable désaveu pour les autorités françaises et expliquerait le coup de sang du Président français...

