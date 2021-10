Selon une étude publiée dans Nature Cancer, Les patients atteints de cancer qui ont reçu une double vaccination contre le SRAS-CoV-2 présentent des taux réduits d'anticorps neutralisants contre certains variants préoccupants de la Covid

Immunité adaptative et anticorps neutralisants contre les variants préoccupants du SRAS-CoV-2 après vaccination de patients atteints de cancer : l'étude CAPTURE Article originel : Adaptive immunity and neutralizing antibodies against SARS-CoV-2 variants of concern following vaccination in patients with cancer: the CAPTURE study Annika Fendler et al., Nature Cancer, 27.10.21

Résumé

La réponse antivirale à la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) dans un suivi immunitaire pan-tumoral (CAPTURE) (NCT03226886) est une étude de cohorte prospective de l'immunité à la COVID-19 chez les patients atteints de cancer. Nous avons évalué ici 585 patients après l'administration de deux doses de vaccins BNT162b2 ou AZD1222, administrées à 12 semaines d'intervalle. Les taux de séroconversion après deux doses étaient de 85 % et 59 % chez les patients atteints de tumeurs malignes solides et hématologiques, respectivement. Une proportion plus faible de patients présentait des titres détectables d'anticorps neutralisants (NAbT) contre les variants préoccupants (VOC) du coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2) par rapport au SRAS-CoV-2 de type sauvage (WT). Les patients atteints d'hémopathies malignes étaient plus susceptibles d'avoir des ANT indétectables et présentaient des ANT médians plus faibles que ceux atteints de cancers solides à la fois contre le SRAS-CoV-2 WT et les VOC. Par rapport aux personnes non cancéreuses, les patients atteints d'hémopathies malignes, mais pas de cancers solides, présentaient des réponses réduites aux anticorps neutralisants (ANb). La séroconversion a montré une faible concordance avec les ANbT contre les variants préoccupants (VOC). Une infection antérieure par le SRAS-CoV-2 a stimulé la réponse des anticorps neutralisants, y compris contre les VOC, et le traitement anti-CD20 a été associé à des anticorps neutralisants indétectables. Les réponses cellulaires T induites par le vaccin ont été détectées chez 80 % des patients et étaient comparables entre les vaccins ou les types de cancer. Nos résultats ont des implications pour la gestion des patients atteints de cancer pendant la pandémie actuelle de la COVID-19...



