Troisième dose de Pfizer : feu vert européen pour les plus de 18 ans, l’avis de la HAS attendu (Le Monde)

Troisième dose de Pfizer : feu vert européen, l’avis de la HAS attendu

Le Monde





L’Agence européenne du médicament autorise l’administration d’un rappel du vaccin Pfizer, six mois après la deuxième injection. La Haute Autorité de santé devrait rendre un nouvel avis mercredi.

Feu vert continental pour le « booster » de Pfizer-BioNTech. L’agence européenne du médicament (AEM) a approuvé, lundi 4 octobre, l’administration, pour les plus de 18 ans, d’une troisième dose du vaccin développé par l’alliance entre le géant américain et la biotech allemande. « Des doses de rappel de Comirnaty [le nom commercial du produit] peuvent être envisagées pour les personnes âgées de 18 ans et plus au moins six mois après la deuxième dose », estime le régulateur européen dans un communiqué. Il précise que les données dont il dispose montrent une hausse du niveau d’anticorps chez les 18-55 ans lorsque cette dose de rappel est inoculée dans ce délai...



