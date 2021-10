Un État allemand autorise TOUS les commerces à interdire les clients non vaccinés, même pour les produits d'épicerie et autres produits de première nécessité.

RT



L'État allemand de Hesse est devenu le premier à autoriser les entreprises à refuser aux non-vaccinés l'accès même aux produits de première nécessité, créant un précédent troublant alors que ses voisins luttent contre les manifestations contre les mandats de vaccination.



Les supermarchés de Hesse ont été autorisés à refuser aux personnes non vaccinées le droit d'acheter de la nourriture et d'autres produits de première nécessité, a confirmé la chancellerie d'État au magazine allemand BILD vendredi. Dans le cadre de cette nouvelle politique, les magasins peuvent décider d'appliquer la "règle 2G", qui consiste à n'autoriser l'entrée qu'aux personnes vaccinées et rétablies ("geimpft" et "genesen" en allemand) ou la "règle 3G", plus souple, qui englobe les personnes dont le test de dépistage du virus est négatif (getestet)...

