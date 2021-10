Un étudiant en médecine de 21 ans est décédé un jour après avoir reçu le vaccin de J&J, laissant sa famille dévastée alors que les autorités ouvrent une enquête sur sa mort (Daily Mail)

Un étudiant en médecine de 21 ans est décédé un jour après avoir reçu le vaccin de J&J, laissant sa famille dévastée alors que les autorités ouvrent une enquête sur sa mort.

Article originel : Medical student, 21, died a day after getting J&J vaccine leaving family devastated as officials open an investigation into his death

Mail and Guardian





John Foley, 21 ans, étudiant en médecine à l'université de Cincinnati (Ohio), a reçu le vaccin contre le coronavirus de Johnson & Johnson samedi.

Il a été découvert par ses colocataires dimanche et a été déclaré mort.

Le ministère de la Santé de l'Ohio et le bureau du coroner du comté de Hamilton attendent les dossiers médicaux et les résultats des tests pour déterminer la cause du décès.

Ce décès survient après que Brad Malagarie, de Saint-Martin, dans le Mississippi, ait été victime d'un accident vasculaire cérébral causé par un caillot de sang dans son cerveau, quatre heures après avoir reçu la dose unique du vaccin.

Rien ne permet de penser que le vaccin soit responsable de la mort de Foley ou de l'attaque cérébrale de Malagarie.

Les CDC et la FDA ont recommandé une pause dans le déploiement du vaccin de J&J, après que neuf personnes ont développé des caillots sanguins après l'avoir reçu, dont une est décédée...

