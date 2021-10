Covid-19. Un haut fonctionnaire demande une commission d'enquête parlementaire sur les décès post-vaccinaux et demande à ce que le ministre de la santé, Olivier Veran, témoigne sous serment

En s'appuyant sur les données de l'ANSM, le haut fonctionnaire, Eric Verhaeghe, se demande si Veran n'a pas commis un parjure et demande à ce qu'il témoigne sous serment devant une commission d'enquête. Il est vrai que l'ANSM a relevé jusqu'à son relevé du 7.10.21 plus de 1200 décès post-vaccinaux mais déclare qu'il n'y a pas de lien avéré avec la vaccination. Toutefois, elle a reconnu qu'il y avait eu des cas de thrombo-embolie après vaccination contre la Covid notamment avec le vaccin AstraZeneca qui avaient pu entraîner des décès :



Voici un extrait du point de situation de l'ANSM en date du 2.04.21 portant sur la semaine du 19.03.21 au 25.03.21 :

"..Dans le cadre de notre surveillance renforcée des troubles thromboemboliques, 3 nouveaux cas de thromboses des grosses veines de localisations atypiques associés à une thrombopénie et/ou à des troubles de coagulation ont été analysés lors du comité de suivi hebdomadaire de l’ANSM avec le réseau français des CRPV (12 cas au total depuis le début de la vaccination, dont 4 décès). Ces cas, de localisation majoritairement cérébrale, sont survenus dans un délai médian de 9 jours après la vaccination, principalement chez des femmes et sans antécédents communs particuliers identifiés à ce jour (9 personnes vaccinées de moins de 55 ans, 3 personnes de plus de 55 ans).



Le comité confirme à nouveau la survenue, très rare, de ce risque thrombotique pouvant être associé à une thrombopénie ou à des troubles de coagulation chez les personnes vaccinées par le vaccin AstraZeneca. Il est rappelé que l’Agence européenne du médicament (EMA) confirme la balance bénéfice/risque positive de la vaccination avec AstraZeneca dans la prévention de la Covid-19..."

