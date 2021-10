Un passager britannique affirme avoir été éjecté de l'Eurostar par la police française "parce qu'il ne portait pas le bon type de masque" après une dispute avec le responsable du train qui l'a accusé d'être "agressif" et lui a retiré son masque (Daily Mail)

Un passager britannique affirme avoir été éjecté de l'Eurostar par la police française "parce qu'il ne portait pas le bon type de masque" après une dispute avec le responsable du train qui l'a accusé d'être "agressif" et lui a retiré son masque.

Article originel : British passenger says he was THROWN OFF Eurostar by French police 'for wearing the wrong type of mask' after row with train manager who accused him of being 'aggressive' and removing face covering

Daily Mail, 8.10.21