Un quart des joueurs de la Football League n'ont toujours pas l'intention de se faire vacciner contre le virus de la Covid, alors que les théories du complot s'installent parmi les rebelles au vaccin.

Daily Mail, 9.10.21





Un quart des joueurs de la Football League n'ont pas l'intention de se faire vacciner contre le virus Covid.

49 % des footballeurs ont été doublement vaccinés, contre 18 % auparavant.

Certains joueurs estiment que leur jeunesse et leur forme physique font qu'ils ne risquent pas de souffrir.

Ils sont préoccupés par les histoires de personnes souffrant d'inflammation cardiaque après avoir pris le vaccin...

